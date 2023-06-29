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    Депутат требует отпускать казахстанских шахтеров раньше на пенсию

    29 Июня 2023, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Карагандинского областного маслихата Евгений Буслаев поднял вопрос по раннему выходу на пенсию шахтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для шахтеров главный вопрос – это льготная пенсия. Пользуясь тем, что на Форуме участвует Глава Правительства, хочу заострить внимание на данной проблеме. Как председатель шахтерского профсоюза заверяю, что абсолютно на каждой встрече с горняками звучит один и тот же вопрос: «Когда же снизят пенсионный возраст?!» - сказал Евгений Буслаев на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

    Он привел мировую статистику.

    «Просто представьте, по оценке медиков, человек, отработавший в шахте более двадцати-тридцати лет, в 60 лет стопроцентно будет профбольным. По мировым стандартам на таких производствах должны работать не более 13 лет! Но наши шахтеры не бросают свою работу, а делают все возможное, чтобы доработать до пенсионного возраста, – ведь надо кормить семью, поднимать детей. И, выходя на заслуженный отдых, не отдыхают так как хотелось бы, потому что большую часть пенсии вынуждены тратить на лекарства и лечение», - отметил представитель Карагандинского маслихата.

    Как подчеркнул депутат, эту ситуацию нужно кардинально менять.

    «Я считаю, что наше Правительство в ближайшее время должно принять меры, которые, наконец-то, решат эту проблему. Исполнение этого и других предвыборных обещаний на нашем контроле, и мы будем информировать шахтеров об их исполнении», - заключил Е. Буслаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Карагандинская область Маслихат Пенсия
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