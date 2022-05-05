Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев принес присягу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Сената депутат Жанболат Жоргенбаев принес присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - сказал Жанболат Жоргенбаев.

Кроме того, на пленарном заседании депутаты палаты избрали Жанболата Жоргенбаева в состав постоянного комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК постановила зарегистрировать депутатом Сената Парламента от Алматинской области Жоргенбаева Жанболата Акебаевича.