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    Депутат Сената Султан Дюсембинов побывал в старейшем детсаду Талгара

    10 Июля 2023, 17:06

    ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Сенатор Султан Дюсембинов посетил ряд социальных объектов и провел встречи с населением Талгарского района, передает МИА «Казинформ».

    Побывал сенатор в детском саде № 8 города Талгар. Данный детский сад был построен в 1964 году, в котором на данный момент воспитываются 136 малышей и работают 18 воспитателей. Депутату доложили о том, что объект не ремонтировался со дня своего основания.

    «Я специально приехал в данный детский сад, так как областные и районные депутаты обращались ко мне по данному поводу, если нужна будет моя поддержка, я готов ее оказать в полной мере. Если данный объект не ремонтировался с самого его основания, то обязательно нужно взять данный вопрос на контроль», - отметил сенатор.

    Так же в ходе визита сенатор ознакомился с работой теплицы. Депутат отметил, что работа этого объекта позитивно отражается на развитии экономики региона.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматинская область Образование Сенат Регионы Казахстана Дети
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