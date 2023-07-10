Депутат Сената Султан Дюсембинов побывал в старейшем детсаду Талгара

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Сенатор Султан Дюсембинов посетил ряд социальных объектов и провел встречи с населением Талгарского района, передает МИА «Казинформ».

Побывал сенатор в детском саде № 8 города Талгар. Данный детский сад был построен в 1964 году, в котором на данный момент воспитываются 136 малышей и работают 18 воспитателей. Депутату доложили о том, что объект не ремонтировался со дня своего основания.

«Я специально приехал в данный детский сад, так как областные и районные депутаты обращались ко мне по данному поводу, если нужна будет моя поддержка, я готов ее оказать в полной мере. Если данный объект не ремонтировался с самого его основания, то обязательно нужно взять данный вопрос на контроль», - отметил сенатор.

Так же в ходе визита сенатор ознакомился с работой теплицы. Депутат отметил, что работа этого объекта позитивно отражается на развитии экономики региона.