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    Депутат Сената проконтролирует замену изношенных линий электропередач в Каркаралинске

    26 Марта 2022, 11:29

    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Рыскали Абдикеров в ходе своей рабочей поездки посетил Каркаралинский район, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    В рамках поездки сенатор провел личный прием граждан, которые озвучили проблемы связанные с ремонтом автодороги «Караганда-Каркаралинск», износом электрических сетей города Каркаралинска и развития туризма в городе.

    Депутат отметил, что для решения вопроса о ремонте автодороги он намерен направить депутатский запрос в акимат Карагандинской области. Совместно с руководителями областных управлений депутат также намерен организовать и проконтролировать выполнение работ по замене изношенных линий электропередач города. По поводу развития туризма в регионе, депутат отметил важность утверждения генерального плана развития туризма на территории Каркаралинского государственного национального природного парка. В рамках решения этого вопроса сенатор намерен провести переговоры с руководством Комитета лесного хозяйства и животного мира, а также Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК для того, чтобы они поспособствовали утверждению генерального плана.

    Также сенатор посетил село Коктас Каршигалинского сельского округа, осмотрел школу и поликлинику семейного врача, в которых проведен капитальный ремонт по программе «Ауыл - Ел бесігі», встретился с односельчанами в сельском клубе.

    Вместе с тем, сенатор ознакомился с работой районного отдела внутренних дел и провел встречу с депутатами районного маслихата в здании акимата района. На встрече были рассмотрены актуальные проблемы, которые часто поднимаются среди населения и обсуждены пути их решения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область ЖКХ Сенат
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