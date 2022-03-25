Депутат Сената подключится к решению проблемы с очистными сооружениями в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Абдалы Нуралиев с рабочим визитом посетил регион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Первым пунктом в программе выезда депутата являлось обсуждение с сельчанами актуальной проблемы канализационно-очистных сооружений города Тараз, возле села Костобе. По проекту фильтр рассчитан на нагрузку в 43 тыс. кубических метров в сутки. А фактически сейчас здесь обрабатывается до 70 тыс. кубометров, что в 1,5 раза превышает проектную ёмкость. Проблема ещё и в том, что неприятный запах от очистных сооружений доносится и до близлежащих сёл, а вода после фильтрации может попасть и в подземные воды.

В ходе рассмотрения и анализа ситуации выяснилось, что работой по рассмотрению и согласованию проекта комплексной биологической очистки сточных вод системы канализации занимается управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области. Однако вопрос финансирования строительства очистных сооружений в настоящий момент всё ещё остается открытым. По итогам встречи депутат заверил, что будет поднимать эту проблему перед уполномоченными органами на республиканском уровне, чтобы добиться её решения.

С жителями села Ашыбулак, Абдалы Нуралиев обсудил инициативы Главы государства, озвученные им в Послании народу Казахстана, и рассказал землякам о проводимой работе в стенах Сената.

Также сенатор осмотрел магистральную газовую сеть, которая обеспечивает газом 13 населенных пунктов региона. В 2020 году за счёт средств республиканского бюджета в рамках «Дорожной карты занятости» были построены газопроводы на сумму более 700 млн тенге.