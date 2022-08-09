Депутат Сената обсудил актуальные вопросы с жителями Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев побывал в Жамбылском и Карасайском районах Алматинской области. В ходе рабочего визита он также встретился с акимами районов, сельских округов и их заместителями, депутатами и секретарями маслихатов, а также с руководством районного филиала партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На встречах с жителями области обсудили вопросы предстоящей законотворческой работы Сената Парламента Республики Казахстан, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие страны и повышение доходов населения. Рассмотрены политические и конституционные реформы, проводимые в стране по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Подводя итоги встреч, Жанболат Жоргенбаев обозначил ряд проблем и подчеркнул, что они будут проработаны в ходе рассмотрения следующих законопроектов.

Фото: senate.parlam.kz



