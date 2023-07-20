Депутат Сената Наутиев встретился с общественностью Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Алибек Наутиев прибыл в Атыраускую область. В ходе поездки сенатор встретился с депутатами Атырауского областного маслихата и обсудил с ними вопросы экологии, социальных условий, бюджетных сборов, инфраструктуры и обеспечения жильем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Также в ходе выезда в регион сенатор встретился с руководителями департаментов по чрезвычайным ситуациям, экологии, а также управлений экологии, сельского хозяйства Атырауской области и руководителем РГП «КазСуШар». На встрече были обсуждены вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, водоснабжения и ситуации в окрестностях полигонов Азгыр и Тайсойган.

Кроме того, депутат встретился с членами Общественного совета Атырауской области. В ходе мероприятия были детально обсуждены проблемные вопросы региона, в том числе обеспечение жильем многодетных семей, вопросы сельского хозяйства, качество образования, условия медицинского обеспечения.