Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.95 eur/kzt 485.43

    rub/kzt 7.72 cny/kzt 65.28
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Депутат предложил установить на портале госзакупок лимит для стройкомпаний

    25 Ноября 2022, 15:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Серик Шайдаров предложил установить лимиты на портале государственных закупок на участие и победу в конкурсах одной компании с учетом ее ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня одна и та же компания может быть определена победителем по нескольким конкурсам в разных областях страны. При этом большая часть работ, впоследствии, передается на субподряд, а иногда и многоступенчатый субподряд. Такая практика приводит к невыполнению подрядчиками своих договорных обязательств, снижению качества строительства, а также к росту цен от одного субподрядчика к другому. В связи с чем, объекты консервируются, подвергаются частичному разбору и требуют дополнительных средств на их завершение или восстановление», - сказал Серик Шайдаров в ходе правительственного часа в Сенате.

    В качестве примера депутат озвучил данные Счетного комитета. Так, по его словам, возведение двух 120 квартирных домов в городе Алматы, начатое в 2014 году и при нормативной продолжительности строительства 11 месяцев, не завершено до сих пор. Удорожание проекта составило уже более 21%. Как отметил сенатор, подобные примеры имеются в каждом регионе страны.

    «Считаю, что в решении данной проблемы необходимы новые подходы. Правительству нужно, максимально исключив человеческий фактор, углубить цифровизацию посредством установления в портале государственных закупок автоматизированных лимитов на участие и победу в конкурсах одной компании с учетом ее материально-технических и трудовых ресурсов», - заявил Серик Шайдаров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Сенат Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Правильное решение - Мининдустрии о лимите для стройкомпаний при госзакупках
    От штрафа до 5 лет лишения свободы: в Казахстане ужесточат ответственность за харассмент
    Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров холдинга «Байтерек»
    Серик Жумангарин посетил с рабочей поездкой Шымкент и Туркестанскую область
    Популярное
    1 Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
    2 С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае
    3 Португалия обыграла Гану на ЧМ-2022 в Катаре
    4 Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
    5 Бразилия — Сербия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
    Новости партнеров