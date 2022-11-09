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    Депутат подвергла критике фильм «Пацанские истории»

    9 Ноября 2022, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Макпал Тажмагамбетова призвала тщательно контролировать киноиндустрию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, на сегодня в фильмах отсутствует моральная составляющая и оскорбления превратились в пропаганду. В качестве примера она привела художественный фильм «Пацанские истории», в котором присутствует ненормативная лексика.

    «Конечно, нет никаких ограничений на такие фильмы для возрастной категории 18+, 21+. Но понимаем ли мы, что эти действия оказывают негативное влияние на судьбу нашей нации, общества, идеологии, государственной политики?» - подчеркнула Макпал Тажмагамбетова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

    Она также добавила, что согласно законодательства «О кинематографии» на территории РК допускается прокат фильма с возрастной категорией 21+ в кинозалах и иных местах, предназначенных для этих целей, после 22:00 часов местного времени до 06:00 часов утра, однако эти фильмы показывают в кинотеатрах с 18:00.

    В связи с этим она призывает усилить контроль.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Общество
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