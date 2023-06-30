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    Депутат подал заявление в Генпрокуратуру на восемь областных акиматов

    30 Июня 2023, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек ответил на вопрос об удовлетворенности работой Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос возникает в том, что очевидно в нецелевом назначении используются бюджетные средства. Вчера я направил заявление в Генеральную прокуратуру в отношении восьми областных акиматов, где «исчезли» 24 млрд тенге на подведение инженерных сетей. Где эти деньги? А люди-то ждут свои земельные участки. И скажите, после вот этих вопросов я должен быть доволен правительством?», - сказал Бакытжан Базарбек в кулуарах Мажилиса.

    Он перечислил эти области.

    «Мангистауская, Атырауская, Западно-Казахстанская область, Туркестанская, Костанайская, Акмолинская, Жетысуская, Жамбылская области. Восемь областных акиматов, где деньги в 2021 году выделены 51 млрд в разрезе областей, кому-то 5 млрд, кому-то 8 млрд. Из них освоено 48 млрд тенге. Из 48 млрд на 24 млрд работы были выполнены, а на 26 млрд никто не отчитался. Где эти инженерные сети? А люди стоят и ждут свои земельные участки», - отметил депутат.

    «Так, еще в 2023 году выделяют 61 млрд, а в 2024 году – 54 млрд тенге. Как мы будем выделять деньги, когда мы не знаем что с деньгами, которые в 2022 году были выделены. Это средства из республиканского бюджета. Антикор даже, честно говоря, не знает об этом. Я в Генпрокуратуру вчера передал, надеюсь, они передадут в Антикор», - добавил Б. Базарбек.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Мажилис Акимат
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