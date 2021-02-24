Депутат - о паводках: Ликвидировать последствия, возможно, выгоднее, чем их предотвращать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Артур Платонов поднял вопрос готовности к паводкам и поинтересовался, полностью ли решен вопрос своевременного оповещения населения о ЧС. С соответствующим запросом он обратился к Премьер-Министру Аскару Мамину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Снова вынуждены говорить о весенних паводках и связанных с ними проблемами. Несмотря на неоднократные обращения депутатов фракции «Nur Otan» к Правительству о необходимости принятия срочных системных мер по недопущению гибели людей, ущерба их здоровью, порчи имущества, результаты в полной мере не достигнуты. На данный момент в зоне риска находятся районы практически по всему Казахстану. Вчера на заседании Правительства назвали 276 населенных пунктов. Это свыше 270 тысяч человек. Кроме того, около 700 участков автомобильных дорог и 300 участков железнодорожных путей», - сказал Артур Платонов во время пленарного заседания Мажилиса.

«Ответственные лица на местах всегда, заявляют, что ситуация находится под контролем. Однако из года в год мы видим огромный материальный ущерб. Тысячи человек теряют имущество, у сотен граждан не подлежит восстановлению жилье. Это наводит людей на разные мысли, в том числе, что ликвидировать последствия, возможно, выгоднее, чем их предотвращать», - сказал депутат.

Он привел официальные данные за период с 2018 по 2020 годы: на предупреждение паводков выделено 12 млрд. 387 млн. тенге, на ликвидацию последствий и выплату компенсации - 18 млрд. 304 млн. тенге. К примеру, отмечает депутат, в 2020 году на недопущение выделили 8 млрд 735 млн тенге, на ликвидацию - 16 млрд 49 млн тенге, почти вдвое больше.

«Данные цифры заставляют задуматься о том, почему количество средств на ликвидацию последствий серьезно превышает суммы на их предотвращение? При этом, как было так же заявлено накануне, около 500 гидротехнических сооружений требует ремонта», - заявил он.

По словам А. Платонова, на значительной части территории страны возможны серьезные подтопления.

«Просим Вас принять превентивные меры в полном объеме и ответить на следующие вопросы. Насколько завершен комплекс мероприятий на различных уровнях? Полностью ли решен вопрос своевременного оповещения населения о ЧС? Проведена ли в местных исполнительных органах вся необходимая техническая и информационная подготовка? Окончательно ли завершена ревизия береговых укреплений рек и дамб, коснулась ли она частных сооружений? Каково соотношение государственных и частных стратегических объектов? Поскольку нередко после трагедии, собственники перекладывали ответственность друг на друга. Жизни людей, их жилье и имущество не должны зависеть от формы собственности, от наличия средств или отсутствия совести», - заключил Артур Платонов.