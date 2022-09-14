Депутат назвала музеем советской техники материальную базу лесных учреждений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Недавние лесные пожары в Казахстане показали истинное состояние лесных учреждений. Основной проблемой является их материально-техническое обеспечение. Так считают депутаты фракции партии AMANAT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Материально-техническое обеспечение лесных учреждений осуществляется местными исполнительными органами за счет средств областных бюджетов и специальных средств этих учреждений. Уровень бюджетов областей не одинаков и связан с состоянием развития экономики региона, потому чаще всего деньги выделяются по остаточному принципу. Поэтому, если обратить внимание на матбазу наших лесхозов, то она больше напоминает музей советской техники 1970-х годов, чем современный парк природоохранного учреждения», - обратилась с депутатским запросом на имя первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра депутат Вера Ким.

По ее словам, это приводит к срыву не только важнейших мероприятий, направленных на сохранение лесных экосистем, но и к снижению объемов работ по воспроизводству лесов и лесоразведению.

Кроме того, она подняла проблему кадрового дефицита лесных хозяйств. Заработная плата, даже с учетом последнего повышения, продолжает быть одной из самых низких в стране. Сотрудники не имеют социального пакета, сельских доплат и подъемных, при этом живут и работают в отдаленных районах. Для действующих специалистов отсутствует система повышения квалификации как основа профессионального и карьерного роста, то есть нет специального института.

«При этом в республике порядка 30 учебных заведений, которые готовят специалистов, характеризуются слабой материально-технической и учебной базой. Контингент обучающихся на лесных специальностях порой не доходит до 10 студентов на курсе. Но даже те, кто обучился не идут работать по специальности. Из почти 10 тыс. работников отрасли, только треть имеет специальное образование», - пояснила депутат.

Ранее сообщалось , что только в Костанайской области площадь возгораний составила 43 тыс. га лесного фонда.

Фото: www.parlam.kz