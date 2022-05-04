Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Депутат Мажилиса Закиржан Кузиев принес присягу

    4 Мая 2022, 10:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК принес присягу депутат Закиржан Кузиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с результатами выборов Ассамблеи народа Казахстана Закиржан Пирмухамедович Кузиев, при участии Центральной избирательной комиссии, зарегистрировался в качестве депутата Мажилиса и влился в наши ряды. Поэтому первым вопросом повестки заседания стало принесение присяги депутатом Мажилиса Парламента РК Закиржаном Пирмухамедовичем Кузиевым», – сказал председатель палаты Ерлан Кошанов.

    После принесения присяги Закиржаном Кузиевым мажилисмены избрали его в состав комитета по экономической реформе и региональному развитию.

    Как сообщалось ранее, 28 апреля 2022 года состоялись выборы депутата Мажилиса Парламента, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, вместо выбывшего. За Кузиева Закиржана Пирмухамедовича было подано 60,94 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

    Кузиев Закиржан Пирмухамедович родился в 1969 году. Последняя занимаемая должность - председатель Наблюдательного совета ТОО «Универсал». Проживает в Алматы.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Мажилис принял закон о введении штрафа в 20 МРП или ареста до 10 суток за ложную информацию
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске