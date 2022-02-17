Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане

    17 Февраля 2022, 23:29

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Жанарбек Ашимжан встретился с задержанными после январских событий и их родственниками в Талдыкоргане. Об этом сообщили в «Jetisý media», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На встрече присутствовало около 150 родителей и родственников задержанных. Они предложили депутату встретиться с руководством СИЗО, а также посетить следственный изолятор и увидеть ситуацию своими глазами.

    Депутат Мажилиса побывал в СИЗО, побеседовал с каждым из 93 задержанных и выслушал все их предложения и жалобы. По итогам встречи, он предоставил всю информацию каждым родителям. Завтра начальник СИЗО снова встретится с родственниками задержанных и предоставит необходимую информацию.

    Вместе с депутатом на встрече участвовали начальник управления специальных прокуроров прокуратуры Алматинской области Ермек Джаксыбаев, заместитель прокурора Алматинской области Ильяс Бескемпиров, начальник управления внутренней политики Алматинской области Болат Керимбек и заместитель председателя Алматинского областного филиала партии Nur Otan Серик Нуркадыров.

    По данным МВД Казахстана, по подозрению в совершении преступления в Алматинской области во время беспорядков задержано 116 человек. Из них 44 человека заключены под стражу, 9 человек освобождены. В настоящее время в городском СИЗО содержатся 93 человека. В ведении областного управления полиции находится 390 уголовных дел. По поручению министра внутренних дел каждое заявление о применении пыток изучается прокуратурой и Министерством внутренних дел. В случае нарушения каких-либо прав граждане могут обратиться в дежурную часть Генеральной прокуратуры по телефону 115.

    В целом в ходе январских событий в регионе пострадали 758 человек, в том числе 643 сотрудника полиции, 78 военнослужащих и 37 мирных жителей. Повреждено 8 административных зданий, 68 служебных автомобилей, из них 7 полностью сожжены, похищено 512 единиц оружия.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Права человека Мажилис Видео МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    МВД проводит проверку касательно утечки данных в ходе захвата заложников в Kaspi банке
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра