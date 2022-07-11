Депутат Мажилиса встретилась с военнослужащими Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Встречи с жителями Мангистауской области проводит депутат Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Наталья Дементьева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В ходе поездки член Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности совместно с представителями штаба «Солдатских матерей» посетила войсковые части Национальной гвардии, бригады морской пехоты и противовоздушной обороны, дислоцированные в области.

Участники встречи ознакомились с условиями проживания военнослужащих в казармах, организацией их питания, а также материально-техническим оснащением войсковых частей.

В беседах с военнослужащими Наталья Дементьева отметила, что руководством страны уделяется особое внимание вопросам формирования боеспособной армии, повышения престижа воинской службы и материального оснащения Вооруженных сил. Парламентом страны за последнее время принят ряд важных законодательных актов, направленных на повышение обороноспособности и улучшение социального положения военнослужащих и членов их семей.

Депутат Мажилиса, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Наталья Дементьева встретились с представителями этнокультурных объединений региона и структурами АНК.

Активным представителям этнокультурных объединений Наталья Дементьева вручила благодарственные письма за активное участие в подготовке и проведении референдума, а также укрепление дружбы и межэтнического единства в Казахстане.