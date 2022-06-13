Депутат Мажилиса спас жизнь человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутату Мажилиса Галымжану Елеуову выразили благодарность за спасение жизни пассажира, летевшего 30 апреля из Алматы в Сеул. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Благодарственное письмо и памятный подарок от имени президента авиакомпании «Air Astana» Питера Фостера вручили депутату сегодня в Мажилисе представители компании.

«Руководство авиакомпании «Air Astana» выражает Вам благодарность за своевременную помощь, оказанную пассажиру, следовавшему по направлению Алматы – Сеул 30 апреля 2022 года. Ваш профессионализм, отзывчивость и активная гражданская позиция спасли человеку жизнь», - отмечается в тексте благодарственного письма.

По словам представителя компании, ситуация произошла на борту самолета, когда у одного из пассажиров снизилось давление, он начал терять сознание. Бортпроводницы обратились к пассажирам с вопросом, есть ли в салоне медицинский работник. На помощь пришел мужчина, как выяснилось позже, врач по профессии, депутат Мажилиса Галымжан Елеуов, который направлялся в зарубежную командировку. Несмотря на сложные обстоятельства и ограниченные условия, мажилисмен сумел вовремя оказать первую медицинскую помощь пассажиру.

Как сообщил позже сам Галымжан Елеуов, человек находился без сознания, в состоянии клинической смерти, давление и пульс у него были редкие, пришлось проводить практически реанимационные мероприятия.

Мажилисмен смог восстановить сердечную деятельность пассажира и улучшить его состояние. Тем самым отпала необходимость экстренной посадки самолета в ближайшем городе. Состояние 37-летнего мужчины удалось стабилизировать, он благополучно продолжил полет.