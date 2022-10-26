Депутат Мажилиса раскритиковала Минфин за убытки в строительной отрасли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции AMANAT Лаззат Рамазанова раскритиковала Министерство финансов за убытки в строительной отрасли. По ее словам, компании, чтобы избежать убытков, вынуждены экономить на строительных материалах или заработной плате, как следствие, страдает качество строительства, растет социальная напряженность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат заявила о том, что в строительной отрасли Казахстана накопился ряд нерешенных вопросов. Один из них касается системы планирования и финансирования бюджетных инвестиционных проектов строительства.

«Согласно Бюджетному кодексу сроки финансирования строительной деятельности должны соответствовать срокам выполнения работ по проектно-сметной документации. В соответствии с законом об архитектурной деятельности при объявлении тендера заказчик должен обладать необходимыми источниками финансирования или правом распоряжаться необходимой суммой. Хочу отметить, что на практике акиматы данное требование не соблюдают. И за это нет никакой ответственности. Как результат, строительные компании остаются без финансирования и терпят убытки. Приведу пример. В начале этого года управление строительства Астаны объявило конкурс на работы по возведению инженерных сетей. Цена конкурса – 1 млрд 111 млн тенге. Срок реализации – три года. При этом сумма, предусмотренная на первый год, составляет всего 1 тенге. Оставшиеся деньги предусмотрены на второй год. И подобных примеров по стране очень много. Возникает справедливый вопрос: а кто берется за реализацию таких проектов. Ответ очевиден – только крупные игроки строительного рынка. Им это под силу. Субъекты малого и среднего бизнеса должны рисковать всем, залезать в кредитную кабалу, что в итоге оборачивается судебными разбирательствами, банкротствами, и «долгостроями», - сказала Лаззат Рамазанова, озвучивая депутатский запрос заместителю Премьер-Министра РК Ерулану Жамаубаеву.

Она отметила, что ненадлежащее планирование со стороны заказчиков неизбежно приводит к удорожанию сметной стоимости проекта.

«Цена строительных материалов, работ и услуг из года в год растет. Заказчик может провести корректировку проекта при увеличении стоимости более чем на 10%. Однако на практике он в этом не заинтересован из-за отсутствия дополнительных средств. У Минфина один ответ – денег нет. Компании, чтобы избежать убытков, вынуждены экономить на строительных материалах или заработной плате, как следствие, страдает качество строительства, растет социальная напряженность. В нынешней экономической ситуации данный вопрос требует пристального внимания и решения наболевших вопросов, финансирования строительной отрасли», - сказала депутат.

Лаззат Рамазанова озвучила ряд предложений для решения этого вопроса. Во-первых, по ее словам, необходим камеральный контроль соответствия суммы и сроков финансирования работ. Во-вторых, надо установить для заказчиков требование по проведению экспертизы сметной части ПСД в случае отсутствия ее реализации по истечении одного года с момента утверждения либо повторно проводить расчет сметной документации за 3 месяца до проведения государственных закупок.

Депутат также считает, что следует закрепить требование по регистрации договоров госзакупок только при наличии денежных средств и увеличить размер выплаты аванса подрядным организациям с 30 до 50%, установив требование по указанию в экспертных заключениях рекомендованной стоимости строительства с нормативным сроком, который будет соответствовать фактическому финансированию объекта.