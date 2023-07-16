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    Депутат Мажилиса Базарбек объяснил скандальное фото в казино

    16 Июля 2023, 21:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мажилисмен Бакытжан Базарбек прокомментировал распространившееся в Сети фото, на котором он запечатлен за игровым столом в казино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам депутата, фото было сделано 7 месяцев тому назад, до избрания депутатом Мажилиса.

    «Указанное фото было сделано 7 месяцев тому назад, до избрания меня депутатом Мажилиса», - написал Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook.

    Он также отметил, что до Мажилиса был коммерческим юристом по земельным вопросам и никогда в жизни не работал на государственной службе.

    «Считаю своим сугубо личным делом как и где я проводил свое время будучи коммерческим юристом», - добавил он.

    Всплывшие в сети фото депутат связывает с тем, что в последнее время с трибуны Мажилиса он поднял самые сложные вопросы и проблемы земельных отношений и строительства в стране.

    «Что касается игорного бизнеса, то я сторонник полного запрета, об этом я говорил на рабочих группах Мажилиса Парламента, об этом ещё раз напишу в этом посте! Я буду первым кто будет голосовать за запрет игорного бизнеса, первым кто подпишет петицию, первым кто будет бороться с лудоманией», — написал Бакытжан Базарбек. (Орфография и пунктуация автора оставлены без изменений)

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Мажилис Общество
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