Депутат Мажилиса Базарбек объяснил скандальное фото в казино

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мажилисмен Бакытжан Базарбек прокомментировал распространившееся в Сети фото, на котором он запечатлен за игровым столом в казино, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По словам депутата, фото было сделано 7 месяцев тому назад, до избрания депутатом Мажилиса.

«Указанное фото было сделано 7 месяцев тому назад, до избрания меня депутатом Мажилиса», - написал Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что до Мажилиса был коммерческим юристом по земельным вопросам и никогда в жизни не работал на государственной службе.

«Считаю своим сугубо личным делом как и где я проводил свое время будучи коммерческим юристом», - добавил он.

Всплывшие в сети фото депутат связывает с тем, что в последнее время с трибуны Мажилиса он поднял самые сложные вопросы и проблемы земельных отношений и строительства в стране.

«Что касается игорного бизнеса, то я сторонник полного запрета, об этом я говорил на рабочих группах Мажилиса Парламента, об этом ещё раз напишу в этом посте! Я буду первым кто будет голосовать за запрет игорного бизнеса, первым кто подпишет петицию, первым кто будет бороться с лудоманией», — написал Бакытжан Базарбек. (Орфография и пунктуация автора оставлены без изменений)