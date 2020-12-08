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    Депутат маслихата Актюбинской области Аркадий Ни исключён из партии «Nur Otan»

    8 Декабря 2020, 10:35

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Постановлением областного Бюро Политсовета Аркадий Ни исключён из рядов партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного филиала партии.

    «По факту задержания депутата маслихата Актюбинской области Аркадия Ни по подозрению в совершении противоправных действий сообщаем, что Комиссия партийного контроля областного филиала «Nur Otan» рекомендовала Бюро Политического совета областного филиала рассмотреть вопрос о лишении Аркадия Ни партийного билета «Nur Otan». Постановлением областного Бюро Политсовета Аркадий Ни исключён из рядов партии «Nur Otan», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Политические партии
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