Депутат маслихата Актюбинской области Аркадий Ни исключён из партии «Nur Otan»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Постановлением областного Бюро Политсовета Аркадий Ни исключён из рядов партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного филиала партии.

«По факту задержания депутата маслихата Актюбинской области Аркадия Ни по подозрению в совершении противоправных действий сообщаем, что Комиссия партийного контроля областного филиала «Nur Otan» рекомендовала Бюро Политического совета областного филиала рассмотреть вопрос о лишении Аркадия Ни партийного билета «Nur Otan». Постановлением областного Бюро Политсовета Аркадий Ни исключён из рядов партии «Nur Otan», - говорится в сообщении.