Депутат Казанцев: В Предвыборной программе Nur Otan обозначены векторы развития страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Павел Казанцев высказался по итогам XX внеочередного съезда «Nur Otan», на котором была принята Предвыборная программа партии и утверждён партийный список. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

По его мнению, принятие новой предвыборной программы партии всегда очень ответственное и важное мероприятие для любого партийца. Это не только итог длительной и напряженной работы. Это, прежде всего, огромная ответственность членов партии за принятие документа, по которому страна будет жить и развиваться ближайшие 5 лет.

»Программа «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» принята в очень непростое время. За последние 2 года произошло много важных, если не сказать – эпохальных, событий, которые многое изменили в политической, социальной и экономической жизни страны. А пандемия, неожиданно ворвавшаяся в нашу повседневную жизнь, вносила и продолжает вносить очень жёсткие корректировки в привычный уклад жизнедеятельности государства. Поэтому важность принятой Программы увеличивается многократно. Партия Елбасы не имеет права на ошибку и должна четко обозначить векторы развития страны«, - отметил мажидисмен.

«На мой взгляд принятая Предвыборная программа имеет три отличительные особенности. Во-первых, она чётко выдерживает заявленную Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым преемственность курса развития страны и приверженность выбранным ранее стратегическим ориентирам. Это важно для устойчивого и поступательного движения государства.

Во-вторых, Программа имеет чётко выраженную вертикальную детализацию по всем заявленным ориентирам. Политическим, экономическим, социальным и так далее. От странового уровня до районного и даже до конкретного посёлка или аула. Это серьёзно осложняло работу всего партийного аппарата. Однако грамотно выстроенная работа с участниками праймериз, изучение программ и предложений каждого кандидата позволило скомпоновать программный документ, который будет интересно не только читать, но и изучать, уверен, абсолютно каждому казахстанцу.

И, наконец, в-третьих, программа эффективно учла народные наказы, пожелания, требования, критику в рамках новой парадигмы «слышащего государства» , объявленной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Да, это было не просто», - продолжил он.

Проработаны сотни тысяч обращений наших граждан в общественные приемные партии, документы по итогам встреч с населением депутатов-нуротановцев, дискуссии и конструктивные критические материалы в сетевых ресурсах, СМИ и так далее. Однако аналитикам удалось выкристаллизовать из этого массива самую суть и положить её в пункты программы.

»С учётом этих особенностей только что принятой программы есть чёткое понимание, что с началом агитационной кампании партийцы выйдут к народу с документом, отвечающим чаяниям и ожиданиям всех целевых групп населения.

Удачи всем нам и плодотворной работы на благо страны, на благо всех и каждого казахстанца!« - резюмировал Павел Казанцев.



