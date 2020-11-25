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    Депутат Казанцев: В Предвыборной программе Nur Otan обозначены векторы развития страны

    25 Ноября 2020, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Павел Казанцев высказался по итогам XX внеочередного съезда «Nur Otan», на котором была принята Предвыборная программа партии и утверждён партийный список. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    По его мнению, принятие новой предвыборной программы партии всегда очень ответственное и важное мероприятие для любого партийца. Это не только итог длительной и напряженной работы. Это, прежде всего, огромная ответственность членов партии за принятие документа, по которому страна будет жить и развиваться ближайшие 5 лет.

    »Программа «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» принята в очень непростое время. За последние 2 года произошло много важных, если не сказать – эпохальных, событий, которые многое изменили в политической, социальной и экономической жизни страны. А пандемия, неожиданно ворвавшаяся в нашу повседневную жизнь, вносила и продолжает вносить очень жёсткие корректировки в привычный уклад жизнедеятельности государства. Поэтому важность принятой Программы увеличивается многократно. Партия Елбасы не имеет права на ошибку и должна четко обозначить векторы развития страны«, - отметил мажидисмен.

    «На мой взгляд принятая Предвыборная программа имеет три отличительные особенности. Во-первых, она чётко выдерживает заявленную Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым преемственность курса развития страны и приверженность выбранным ранее стратегическим ориентирам. Это важно для устойчивого и поступательного движения государства.

    Во-вторых, Программа имеет чётко выраженную вертикальную детализацию по всем заявленным ориентирам. Политическим, экономическим, социальным и так далее. От странового уровня до районного и даже до конкретного посёлка или аула. Это серьёзно осложняло работу всего партийного аппарата. Однако грамотно выстроенная работа с участниками праймериз, изучение программ и предложений каждого кандидата позволило скомпоновать программный документ, который будет интересно не только читать, но и изучать, уверен, абсолютно каждому казахстанцу.

    И, наконец, в-третьих, программа эффективно учла народные наказы, пожелания, требования, критику в рамках новой парадигмы «слышащего государства» , объявленной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Да, это было не просто», - продолжил он.

    Проработаны сотни тысяч обращений наших граждан в общественные приемные партии, документы по итогам встреч с населением депутатов-нуротановцев, дискуссии и конструктивные критические материалы в сетевых ресурсах, СМИ и так далее. Однако аналитикам удалось выкристаллизовать из этого массива самую суть и положить её в пункты программы.

    »С учётом этих особенностей только что принятой программы есть чёткое понимание, что с началом агитационной кампании партийцы выйдут к народу с документом, отвечающим чаяниям и ожиданиям всех целевых групп населения.

    Удачи всем нам и плодотворной работы на благо страны, на благо всех и каждого казахстанца!« - резюмировал Павел Казанцев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мажилис Нур Отан Выборы Выборы-2021
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