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    Депутат Европарламента: Высокая избирательная активность казахстанцев - это показатель возвращения к нормальной жизни

    10 Января 2021, 17:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокая избирательная активность казахстанцев - это показатель возвращения к нормальной жизни. Таким мнением на брифинге независимых зарубежных наблюдателей за выборами депутатов Мажилиса Парламента РК поделился Депутат Европарламента от Итальянской Республики Фульфио Мартушелло.

    «С сегодняшнего мы утра видим большой поток людей, что демонстрирует большое желание народа принимать участие в выборах. Данные выборы, несмотря на COVID-19, проводятся в условиях безопасности. Отмечается высокая организация всего процесса – измерение температуры, социальная дистанция, дезинфекция. Европа еще думает о проведении местных выборов в мае, а Казахстан показал, что в условиях пандемии проведение выборов возможно», - сказал Ф. Мартушелло.

    Европарламентарий также отметил высокую избирательную активность казахстанцев.

    «Голосующих очень много, и это является отличным показателем того, что мы возвращаемся к нормальной жизни», - подчеркнул он.

    «Я горд, что участвую в выборах в Казахстане в качестве наблюдателя», - резюмировал Ф. Мартушелло.

    Автор:

    Медет Ахметов

    Выборы Евросоюз Италия Общество Выборы-2021
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