Депутат Европарламента считает Казахстан важным партнером Евросоюза

БРЮССЕЛЬ-СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Своим комментарием по отношениям Европейского Союза с Республикой Казахстан с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» поделился глава группы дружбы «ЕС-Казахстан» в Европарламенте Рышард Чарнецкий.

- Прежде всего, мы глубоко сожалеем о гибели людей в Казахстане. Мы должны помнить, что важно предотвращать дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность и блокировать попытки использовать беспорядки в других целях.

Казахстан является важным партнером Европейского Союза, с которым заключено Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Стабильность в регионе имеет решающее значение для будущих экономических отношений ЕС и Казахстана.

Как член Европейского Парламента и председатель Группы дружбы ЕС-Казахстан, я предложу свою поддержку в поиске позитивного пути к возвращению к стабильности.

Напомним, во французском городе Страсбург состоялось первое в текущем году пленарное заседание Европейского Парламента, на котором Еврокомиссар ЕС Стелла Кириакидес озвучила некоторые оценки событий в Казахстане.