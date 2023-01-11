Депутат Арман Кожахметов не исключает роспуск Мажилиса в ближайшее время

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Арман Кожахметов высказался касательно возможного роспуска Мажилиса Парламента РК в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что в первом полугодии такое решение будет принято, и все для этого подготовлено, я имею ввиду нормативно-правовую базу, в соответствующие законы внесены изменения касательно смешанной системы выборов как в маслихаты, так и в Мажилис Парламента, поэтому я не исключаю, что это произойдет в ближайшее время», - сказал Арман Кожахметов, отвечая на вопросы журналистов о возможном роспуске Палаты после пленарного заседания Мажилиса.

На вопрос, собирается ли он сам принять участие в выборах в следующий состав Мажилиса, депутат ответил, что это решит партия.

«Я член партии AMANAT, и на съезде будет определен список тех кандидатов, которые потом от партии будут бороться за эти места», - отметил Арман Кожахметов.

Ранее в СМИ сообщали, что досрочный роспуск Мажилиса Парламента VII созыва может произойти 16 января.

Выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней состоятся до конца первого полугодия 2023 года. Особенностью этих выборов является их смешанный характер. На уровне Мажилиса Парламента РК: 70% депутатов будут избраны по партийным спискам, 30% депутатов по мажоритарной системе. На уровне регионов, маслихаты будут сформированы на 50% по партийным спискам и 50% - по мажоритарной системе. На уровне районных центров маслихаты будут сформированы 100% по мажоритарной системе.

Фото: www.parlam.kz

