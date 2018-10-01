Депозиты в тенге выросли на 4,1% - Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем депозитов в банках Казахстана за восемь месяцев текущего года увеличился на 1% до 17,7 трлн тенге. Об этом сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост депозитов в национальной валюте составил 4,1% или 380 млрд тенге. В иностранной валюте депозиты сократились на 2,5% или 210 млрд тенге, в результате долларизация депозитов снизилась до 46%», - рассказал он на заседании Правительства РК.

Он напомнил, что с первого октября изменился подход к определению максимальных ставок физических лиц, ставки дифференцируются по срокам и видам вклада.