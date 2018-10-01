Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:12 327
-
11:00 105
-
-
-
10:51 213
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08:23 229
-
-
-
07:48 288
-
-
-
Депозиты в тенге выросли на 4,1% - Нацбанк РК
16 Октября 2018 11:18 117
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем депозитов в банках Казахстана за восемь месяцев текущего года увеличился на 1% до 17,7 трлн тенге. Об этом сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПоявилась веб-версия мобильного приложения Нацбанка Нацбанк впервые с 2017 года провел валютные интервенции
«Рост депозитов в национальной валюте составил 4,1% или 380 млрд тенге. В иностранной валюте депозиты сократились на 2,5% или 210 млрд тенге, в результате долларизация депозитов снизилась до 46%», - рассказал он на заседании Правительства РК.
Он напомнил, что с первого октября изменился подход к определению максимальных ставок физических лиц, ставки дифференцируются по срокам и видам вклада.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Правительство РК, Экономика,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Объемы ввода жилья выросли в Казахстане
- Казахстан перевыполнил план по доходам в бюджет
- KASE: курс доллара понизился на 3 тенге
- Инфляция будет снижаться медленнее в 2019 году - Данияр Акишев
- Казахстан увеличил экспорт почти на 30%
- Почти на 2% выросла зарплата казахстанцев - Тимур Сулейменов
Загрузка...