Депозиты из ликвидируемых банков перейдут на пенсионные счета вкладчиков в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) завершил выплаты вкладчикам восьми ликвидируемых банков, передает МИА «Казинформ».

Все гарантируемые суммы, оставшиеся невостребованными, перейдут в ЕНПФ на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в виде их добровольных пенсионных взносов. Перевод денег будет осуществлен до 31 мая 2022 года.

Зачисления своих средств в пенсионный фонд могут ожидать депозиторы АО «Валют-Транзит Банк», АО «Казинвестбанк», АО «Delta Bank», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны», АО «Tengri Bank» и АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

«Удостовериться о зачислении средств на пенсионные счета депозиторы могут самостоятельно: в личном кабинете, в мобильном приложении и в офисах ЕНПФ после 31 мая текущего года. Также эту информацию можно получить через портал Электронного правительства или при обращении в КФГД», – уточнили в фонде.

При этом вкладчик может обратиться за выплатой гарантийного возмещения и после истечения срока, в том числе, после перечисления денег в ЕНПФ. Это возможно только в нескольких случаях:

– поступление на воинскую службу;

– нахождение за пределами РК;

– нахождение в местах лишения свободы;

– принятие наследства вкладчика;

– иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, а также другие обстоятельства, установленные судом.

Обращение должно сопровождаться перечнем документов, подтверждающих наличие одного из обстоятельств, препятствовавших подаче заявления на выплату гарантийного возмещения в период срока выплаты.



