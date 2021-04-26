РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:48, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Депортирован узбекистанец, прибывший в Нур-Султан без ПЦР-справки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданина Узбекистана, прибывшего без ПЦР-справки в Нур-Султан, депортировали, передает МИА «Казинформ».

    «25 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 27 международных авиарейсов из США, Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Всего за сутки прибыло 4 307 авиапассажиров. В том числе: в аэропорт Алматы – 16 рейсов, 2 590 пассажиров; в аэропорт Нур-Султана – 7 рейсов, 1 140 пассажиров; в аэропорт Шымкента – 2 рейса, 311 пассажиров; в аэропорт Атырау – 1 рейс, 153 пассажира; в аэропорт Туркестана – 1 рейс, 113 пассажиров», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.

    По информации ведомства, 25 апреля гражданин Узбекистана, прибывший авиарейсом Ташкент – Нур-Султан без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту Нур-Султана.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Астана Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Сегодня, 22:28
    Детям раздали просроченный йогурт в школе Алматинской области: директор наказан
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!