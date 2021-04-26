Депортирован узбекистанец, прибывший в Нур-Султан без ПЦР-справки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданина Узбекистана, прибывшего без ПЦР-справки в Нур-Султан, депортировали, передает МИА «Казинформ».

«25 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 27 международных авиарейсов из США, Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Всего за сутки прибыло 4 307 авиапассажиров. В том числе: в аэропорт Алматы – 16 рейсов, 2 590 пассажиров; в аэропорт Нур-Султана – 7 рейсов, 1 140 пассажиров; в аэропорт Шымкента – 2 рейса, 311 пассажиров; в аэропорт Атырау – 1 рейс, 153 пассажира; в аэропорт Туркестана – 1 рейс, 113 пассажиров», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.

По информации ведомства, 25 апреля гражданин Узбекистана, прибывший авиарейсом Ташкент – Нур-Султан без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту Нур-Султана.

