Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Начальником Департамента полиции Туркестанской области назначен Мурат Кабденов, передает МИА «Казинформ».

Генерал-майор полиции Кабденов Мурат Талапович, дата рождения: 24.09.1969 г.