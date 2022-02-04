Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов

    4 Февраля 2022, 20:01

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Начальником Департамента полиции Туркестанской области назначен Мурат Кабденов, передает МИА «Казинформ».

    Генерал-майор полиции Кабденов Мурат Талапович, дата рождения: 24.09.1969 г.

    Образование: Шымкентский педагогический институт (1992), Карагандинская Высшая школа МВД Республики Казахстан (1996).

    Карьера:

    - Оперуполномоченный ОУР Управления внутренних дел г. Шымкента (1992-1993);

    - Старший оперуполномоченный, начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам, заместитель начальника отдела, заместитель начальника Управления внутренних дел, УГСК по Южно-Казахстанской области (1993-1997);

    - Начальник отдела, начальник управления организационно-методического и по работе с иностранцами СКП ГУВД Южно-Казахстанской области (1997-1999);

    - Начальник отдела полиции Управления внутренних дел Сарыагашского района (1999-2001);

    - Начальник 1-го отдела полиции г. Шымкента (2001-2003);

    - Заместитель начальника ГУВД Акмолинской области (2003-2005);

    - Первый заместитель начальника ДВД Западно-Казахстанской области (2005-2007);

    - Начальник ДВД Западно-Казахстанской области (2007-2009);

    - Председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2009-2011);

    - Заместитель председателя Комитета миграционной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2011-2012);

    - Начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Павлодарской области (2012-2014);

    - Советник Министра внутренних дел (2014-2017);

    06.03.2017 года был назначен председателем Комитета миграционной службы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Назначения МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые кадровые назначения в Казахстане
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая