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    Департамент полиции СКО выиграл Президентское многоборье

    23 Июля 2023, 23:31

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Чемпионат по Президентскому многоборью прошел в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Уральске с 20 по 22 июля среди сотрудников правоохранительных органов, силовых и специальных структур Республики Казахстан прошел чемпионат по Президентскому многоборью в программе Х Межведомственной спартакиады ФСО «Динамо» и МВД.

    Более 150 участников из 29 команд померились в силе, меткости, быстроте и ловкости на стадионе имени П.Атояна.

    Президентское многоборье включает в себя: стрельбу из пистолета Макарова, плавание, метание гранаты, бег на 60 и 100 метров по возрастной категории, бег на 1 000 и 3 000 метров.

    Как отметил начальник управления ФСО «Динамо» Владимир Марьин, участники показали себя не только как крепкие и выносливые сотрудники, но и доказали, что они настоящие спортсмены.

    По итогам чемпионата по Президентскому многоборью среди департаментов полиции одержала победу команда ДП Северо-Казахстанской области. Второе место заняли сотрудники ДП Акмолинской области, на третьем месте – ДП Алматы.

    По результатам набранных очков среди правоохранительных органов и «Динамо» в командном зачете чемпионом по Президентскому многоборью стала команда МВД. Серебряным призером признана команда «Динамо», а бронзовые призеры – Национальная гвардия.

    Все победители и призеры награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Северо-Казахстанская область Спорт Видео МВД РК полиция
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