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    Департамент госдоходов по Улытауской области возглавил Галымжан Орынов

    6 Сентября 2022, 10:58

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Приказом заместителя Премьер-Министра– министра финансов Республики Казахстан Галымжан Орынов назначен руководителем департамента государственных доходов по Улытауской области, передает МИА «Казинформ».

    Галымжан Орынов родился в 1975 году в Туркестанской области области. Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором и до 2018 года занимал различные должности в Налоговом комитете по Южно-Казахстанской области.

    С 2018 по 2019 гг. – руководитель управления финансового обеспечения Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    С мая 2019 года работал руководителем департамента государственных доходов по Кызылординской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Назначения Минфин РК Налоги Улытауская область
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