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    Денис Кузин: Своим выбором мы можем внести лепту в строительство Нового Казахстана

    19 Марта 2023, 13:48

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Казахстанский спортсмен, участник Олимпийских игр, костанаец Денис Кузин сегодня посетил избирательный участок №40 в Костанае, чтобы отдать свой голос на выборах депутатов маслихатов и Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня очень важный день в Казахстане. Сегодня мы выбираем не только депутатов маслихата и Парламента, сегодня своим выбором мы можем построить новый Казахстан, внести свою лепту. Мы отдаём голоса сегодня тем, чьи обещания близки и откликаются у нас, у народа. Это очень важно для каждого, потому что человек приходит голосовать с верой и доверием к тому человеку, кому отдает свой голос»,- сказал спортсмен.

    Ранее сообщалось, на избирательном участке №3 в городе Костанае аким Костанайской области Кумар Аксакалов проголосовал на выборах в маслихаты и Мажилис Парламента РК.

    В 7:00 по Костанайской области 748 избирательных участков начали свою работу на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

    В качестве кандидатов в депутаты с области представлены 10 человек. В областной маслихат будут избраны 32 человека и 236 - в городские и районные маслихаты.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Выборы Общество Новый Казахстан Выборы в Мажилис
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