Денис Евсеев вышел в финал квалификации теннисного турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Денис Евсеев провел матч полуфинала квалификации на турнире одиночного разряда в Уэйко (США) и обыграл соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанский теннисист провел встречу с местным спортсменом Натаном Понвитом и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:3. Матч продлился один час и шесть минут.

Во время игры Денис Евсеев не исполнил ни одной подачи навылет и совершил три двойные ошибки. Также он выиграл восемь очков и три гейма подряд.

Казахстанец на данный момент располагается на 310 строчке мирового рейтинга ATP, а американский спортсмен занимает 480 позицию.



