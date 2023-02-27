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    Денис Евсеев вышел в финал квалификации теннисного турнира в США

    27 Февраля 2023, 22:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Денис Евсеев провел матч полуфинала квалификации на турнире одиночного разряда в Уэйко (США) и обыграл соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанский теннисист провел встречу с местным спортсменом Натаном Понвитом и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:3. Матч продлился один час и шесть минут.

    Во время игры Денис Евсеев не исполнил ни одной подачи навылет и совершил три двойные ошибки. Также он выиграл восемь очков и три гейма подряд.

    Казахстанец на данный момент располагается на 310 строчке мирового рейтинга ATP, а американский спортсмен занимает 480 позицию.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
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