Денис Евсеев выиграл квалификацию на турнире в Мексике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Денис Евсеев провел финальный матч квалификации на турнире одиночного разряда в Сан-Луис Потоси (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист провел встречу со спортсменом с Северных Марианских островов Колином Синклером и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. Матч продлился всего один час и пять минут.

Во время игры Евсеев не исполнил ни одной подачи навылет и совершил две двойные ошибки. Также теннисист из Казахстана выиграл девять очков и пять геймов подряд.

Казахстанец на данный момент располагается на 302-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен с Северных Марианских островов занимает 415-ю позицию.



