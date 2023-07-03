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    Денис Евсеев успешно стартовал на турнире в Германии

    3 Июля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев (320-е место в рейтинге ATP) уверенно выиграл свой первый матч на турнире в Карлсруэ (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале квалификации Евсеев встретился с немцем Давидом Фиксом (без рейтинга) и победил его в двух сетах – 6:3, 6:3.

    Соперником Дениса за выход в основную сетку также станет представитель Германии – Себастьян Фанселов (408-е место).

    Призовой фонд «челленджера» в Карлсруэ составляет 73 000 евро. Победитель соревнований заработает 9 880 евро, а также получит 75 рейтинговых очков.

    Главным фаворитом турнира является венгерский теннисист Жомбор Пирош (112-е место) – он посеян под первым номером.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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