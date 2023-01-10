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    Денис Евсеев сенсационно проиграл на старте турнира в Таиланде

    10 Января 2023, 20:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел дебютный матч турнира одиночного разряда в тайском Нонтхабури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Денис Евсеев встретился с российским теннисистом Евгением Донским и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 6:7. Матч продлился один час и 30 минут.

    Во время игры Евсеев исполнил четыре подачи навылет и совершил две двойные ошибки. Также казахстанский спортсмен выиграл шесть очков и три гейма подряд.

    Казахстанец является 298-й ракеткой мира, в то время как россиянин располагается на 346-й позиции мирового рейтинга.

    Денис Евсеев провел встречу на стадии 1/16 финала турнира в Нонтхабури.

    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис
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