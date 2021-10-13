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    Денис Евсеев прошел во второй круг теннисного турнира в Испании

    13 Октября 2021, 13:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Денис Евсеев выиграл у Дмитрия Попко в казахстанском дерби на «Челленджере» в Испании и прошел во второй круг турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    «В последнее время теннисная судьба стала часто сводить казахстанцев в турнирных сетках. На прошлой неделе в США Елена Рыбакина и Юлия Путинцева играли друг против друга, а теперь на турнире в испанском Аликанте в первом круге сошлись Дмитрий Попко и Денис Евсеев», - сообщает пресс-служба ФТК.

    Встреча продолжалась 1 час и 54 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Евсеева. 28-летний Денис записал в свой актив два эйса и три реализованных брейк-пойнта. 24-летний Дмитрий четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу Попко.

    Следующим соперником казахстанца на соревнованиях Alicante Ferrero Challenger будет Денис Истомин из Узбекистана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Соотечественники Спорт Испания Теннис
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