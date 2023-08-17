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    Денис Евсеев пробился в полуфинал теннисного турнира в Польше

    17 Августа 2023, 20:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Денис Евсеев одолел соперника в четвертьфинальном матче на хардовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в польском Гродзиске-Мазовецком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанский теннисист провел игру с французским спортсменом Максимом Жанвье и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:3, 3:6, 7:6. Матч продлился два часа и 26 минут.

    Во время игры казахстанец исполнил две подачи навылет и совершил пять двойных ошибок. Также Денис Евсеев выиграл 11 очков и пять геймов подряд.

    Отметим, что казахстанец на данный момент располагается на 307-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из Франции занимает 345-ю позицию.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
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