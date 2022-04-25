Денис Евсеев пробился в основу Челленджера в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соперником уроженца Алматы Дениса Евсеева на пути в основную стадию турнира Rome Garden Open стал представитель Украины Владислав Орлов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанец без особых проблем выиграл первую партию – 6:2.

Затем Евсеев в начале второго сета отдал сразу три гейма украинцу. Но вовремя успел собраться, восстановил равновесие и довел матч до победы – 6:4. В первом круге уже завтра Денису предстоит сразиться с итальянцем Алессандро Джаннесси.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты поднялись в мировом рейтинге.

А на юниорском теннисном турнире в Индии сборная Казахстана стартовала с победы.