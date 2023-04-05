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    Денис Евсеев обыграл доминиканца на турнире в Мексике

    5 Апреля 2023, 20:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга на турнире одиночного разряда в мексиканском Сан-Луис Потоси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисист из Казахстана провел встречу со спортсменом из Доминиканской Республики Ником Хардтом и одержал победу в двух сетах с общим счетом 7:5, 7:6. Матч продлился один час и 54 минуты.

    Во время игры Евсеев не исполнил ни одной подачи навылет и совершил две двойные ошибки. Также казахстанец выиграл семь очков и четыре гейма подряд.

    Денис Евсеев на данный момент располагается на 302-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из Доминиканской Республики занимает 219-ю позицию.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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