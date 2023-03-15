Денис Евсеев неудачно стартовал на турнире в Колумбии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев сыграл матч первого круга турнира парного разряда в колумбийском городе Анапойме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана в паре с британским спортсменом Яном Чоински провел встречу с аргентинским дуэтом Матиас Франко Дескотте — Матиас Сукас и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 5:7, 6:7.

Встреча на колумбийском турнире состоялась на стадии 1/8 финала.

Казахстанец является 331-й ракеткой мира Ассоциации теннисистов-профессионалов, а британский спортсмен располагается на 829-й позиции мирового рейтинга.



