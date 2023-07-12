Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Денис Евсеев  не сумел выйти во второй круг турнира в Германии

    12 Июля 2023, 00:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел дебютный матч на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в Брауншвейге (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисист из Казахстана провел встречу с бразильским спортсменом Тьяго Уайлдом и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:4, 4:6, 1:6. Матч продлился два часа и 24 минуты.

    Во время игры Евсеев исполнил восемь подач навылет и совершил четыре двойные ошибки. Также казахстанец выиграл четыре очка и три гейма подряд.

    Казахстанец на данный момент располагается на 324-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из Бразилии занимает 131-ю позицию.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Криштиану Роналду установил новый рекорд
    Доступность занятий спортом лицам с инвалидностью повысят в Карагандинской области
    Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет