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    Денис Евсеев не смог пробиться в основную сетку турнира в Праге

    1 Мая 2023, 08:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев (281-е место в рейтинге ATP) не смог пробиться в основную сетку турнира в Праге (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом раунде квалификации Евсеев потерпел поражение от итальянца Федерико Гайо (326-е место), причем получил «баранку» в первом сете — 0:6, 7:6, 3:6. Таким образом, казахстанец досрочно завершил выступление на этом «челленджере».

    Призовой фонд турнира в Праге составляет 73 000 евро. Победитель заработает 9 880 евро и получит 75 рейтинговых очков.

    Это второй турнир кряду, на котором Денис Евсеев вылетает уже на старте: ранее в Саванне (США) он проиграл американцу Мартину Дамму (420-е место) — 1:6, 4:6.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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