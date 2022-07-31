Денежные переводы осужденным могут взыскиваться в счет возмещения ущерба - прокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние годы наблюдается тенденция роста ущерба, причиненного преступлениями. Согласно отчетным данным 80% осужденных имеют исковые требования, однако взыскания производятся лишь у 56% должников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

Требования ст.122 УИК указывают, что удержания из заработной платы, пенсии, пособий и иных доходов осужденных сумм по исполнительным листам или другим исполнительным документам производятся не более 50% от общей суммы указанных доходов. Оставшаяся после удержаний сумма зачисляется на контрольный счет наличности временного размещения денег.

В большинстве случаев судебные исполнители ограничиваются лишь направлением исполнительных листов для удержания лишь из заработной платы осужденного. Дополнительные меры по обеспечению исполнения исполнительных документов (путем наложения ареста на имущество должника, включая деньги и ценные бумаги, находящиеся у осужденного либо у иных физических или юридических лиц), предусмотренные нормами ст.32 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», не принимаются.

В результате отсутствия ограничений по обеспечению исполнения исполнительных документов отдельными осужденными на приобретение товаров в магазинах затрачиваются значительные суммы.

Так, осужденным Б. при наличии иска в сумме 938 978 тенге (погашено 51 651 тенгег.) в 2020г. через контрольный счет израсходовано 425 530 тенге, т.е. половина суммы иска. Аналогичные факты имеются у других осужденных.

В основном данные доходы осужденных состоят из денежных переводов, полученных от родственников.

Органы исполняющие наказание, ссылаясь на ст.98 Закона, не обращают взыскание на указанные денежные переводы родственников.

Между тем в силу норм ст.115 УИК, осужденные обеспечиваются питанием, предметами первой необходимости, индивидуальными спальными местами и постельными принадлежностями, одеждой, бельем и обувью по сезону с учетом пола и климатических условий за счет бюджетных средств, то есть на материальном обеспечении государства и не нуждаются в материальной помощи.

В этой связи Министерством юстиции Республики Казахстан по инициативе прокуратуры Акмолинской области дано разъяснение о том, что согласно статьям 32, 55 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» судебному исполнителю в целях обеспечения исполнения исполнительных документов не запрещается взыскивать денежные средства, поступающие от иных лиц на счет осужденных должников, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время указанная работа проводится в учреждениях ДУИС по Акмолинской области.



