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    Денежные переводы из Казахстана в другие страны увеличились на 20%

    11 Февраля 2021, 12:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор департамента платежных систем Ерлан Ашыкбеков рассказал о денежных переводах граждан в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ерлан Ашыкбеков пояснил почему денежные переводы из Казахстана в другие страны в прошлом году по сравнению с 2019 годом увеличились на 20% - до 787,7 млрд тенге.

    «Это общемировой тренд. Рост международных денежных переводов является следствием влияния пандемии COVID-19 на экономическую активность граждан тех или иных стран. Из-за введенных карантинных мер и режима чрезвычайного положения (ЧП) трудовые мигранты стали реже посещать родные страны и соответственно больше использовать системы денежных переводов. Из всего объема операций, проведенных через международные системы денежных переводов, 99,9% приходится на безвозмездные переводы физических лиц, в том числе трудовых мигрантов. Операции также были связаны с разовыми переводами на небольшие суммы для оплаты различных услуг, покупки товаров, оплаты за лечение или обучение», - сказал представитель Нацбанка.

    За 12 месяцев 2020 года объем переводов денег, направленных из Казахстана за границу с помощью систем международных денежных переводов, составил 787,7 млрд тенге. Список крупнейших получателей денег в прошлом году остался без изменений. В лидерах Россия (27,1%), Кыргызстан (21%), Узбекистан (19,5%) и Турция (17,4%). В совокупности на эти страны приходится 85,1% от всего объема. По сравнению с 2019 годом значительно вырос объем переводов денег в Кыргызстан (+90%) и в Турцию (+46,4%).

    «Если говорить о Кыргызстане, то если еще в марте-апреле переводы были на минимальном уровне (в среднем 1,1 млрд тенге в месяц). То уже в мае-июне, после ослабления режима ЧП в нашей стране, цифры резко выросли до 24,6 млрд тенге в месяц. Что касается увеличения объемов переводов в Турцию, то, скорее всего, это связано с тем, что страна является одной из крупных транзитных хабов, через которую казахстанцы возвращались на родину во время пандемии и закрытия границ. Находившиеся в Турции граждане получали деньги с помощью переводов», - отметил Ерлан Ашыкбеков.

    За отчетный период из-за границы в Казахстан поступило 286,9 млрд тенге. Значительный объем переводов денег в 2020 году был направлен из таких государств, как Россия (25,8%), Южная Корея (18,0%), Узбекистан (13,4%) и Кыргызстан (11,7%).

    В последние пять лет динамика по денежным переводам остается неизменной: объем отправленных денег из нашей страны за границу, как правило, превышает объем входящих средств из других стран. Это преимущественно связано с вопросами трудовой миграции и предпринимательской деятельностью граждан, занятых, в том числе в неформальном секторе экономики (торговые рынки).

    По инициативе Национального банка были разработаны и с 15 июля 2020 года введены в действие законодательные нормы, которые ограничивают использование анонимных кошельков для перевода денег. Основная цель – исключить возможность использования электронных кошельков для отмывания денег и других незаконных операций. Принятые нормы позволяют формировать систему внутреннего контроля за денежными операциями по услугам небанковских операторов.

    Дополнительно, с 15 ноября 2020 года усилены требования к банкам и операторам систем денежных переводов по мониторингу операций и фиксации данных по отправителям и получателям международных денежных переводов. Эти меры позволяют вести мониторинг за потоками международных денежных переводов и эффективно противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма.

    Вопрос функционирования систем денежных переводов для обслуживания международных переводов физических лиц и предотвращения рисков их использования для «теневых» операций носит комплексный характер, является предметом повышенного внимания со стороны регулятора и находится на постоянном контроле.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

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