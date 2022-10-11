Денежные доходы 1,6 млн наемных работников выросли в 2022 году - Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О росте доходов населения рассказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения социального благополучия населения Министерство труда и социальной защиты населения реализует единую государственную политику в области труда, занятости, социальной защиты и пенсионного обеспечения населения», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, комплексный подход к рассмотрению вопросов в сферах занятости и социальной защиты, взаимозависимость политик в данных направлениях заложены в основополагающих документах Международной организации труда.

«В рамках реализуемых направлений принимаются последовательные комплексные меры по повышению уровня дохода населения. С 1 января 2022 года повышен размер минимальной заработной платы с 42 500 до 60 000 тенге, либо на 41 %. Данная мера привела к росту денежных доходов 1,6 млн наемных работников с зарплатой до 60 тысяч тенге», - добавил Премьер.