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    14:49, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Денежные доходы 1,6 млн наемных работников выросли в 2022 году - Премьер-Министр РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О росте доходов населения рассказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения социального благополучия населения Министерство труда и социальной защиты населения реализует единую государственную политику в области труда, занятости, социальной защиты и пенсионного обеспечения населения», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, комплексный подход к рассмотрению вопросов в сферах занятости и социальной защиты, взаимозависимость политик в данных направлениях заложены в основополагающих документах Международной организации труда.

    «В рамках реализуемых направлений принимаются последовательные комплексные меры по повышению уровня дохода населения. С 1 января 2022 года повышен размер минимальной заработной платы с 42 500 до 60 000 тенге, либо на 41 %. Данная мера привела к росту денежных доходов 1,6 млн наемных работников с зарплатой до 60 тысяч тенге», - добавил Премьер.


    Теги:
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