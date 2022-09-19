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    Денег не хватает на ремонт дорог в СКО

    19 Сентября 2022, 16:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области могут не успеть привести в порядок дороги к 2026-му году из-за недостатка финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала партии «AMANAT», на заседании республиканского общественного совета по региональному развитию заместитель акима области Сатжан Аблалиев заявил, что в прошлом году регион недополучил из республиканского бюджета на дорожные объекты 6 млрд тенге, в этом – 7,5 млрд тенге.

    «В связи с неполным финансированием имеется риск не достичь показателя доведения доли дорог в нормативном состоянии до 98 % к 2026-му году. В целом, для достижения этого показателя необходим ремонт более 650 км дорог с учетом ежегодной амортизации», - сказал С. Аблалиев.

    По его словам, в области отмечается дефицит и рост цены на битум. В этом году на реализацию местных проектов потребность составляет 28,5 тыс. тонн.

    «Из этого количества на сегодняшний день отобрано около 16 тыс. тонн. Остаток потребности с учетом сентября составляет 12,5 тыс. тонн. В продаже есть битум стоимостью от 240 до 280 тыс. за тонну. При этом по действующим проектам предусмотренная стоимость в соответствии со сметами составляет 105-120 тыс. за тонну», - отметил С. Аблалиев.

    По области из 7 026 км дорог 74 % находятся в нормативном состоянии.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Строительство Дороги
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