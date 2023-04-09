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    Дендрологический план разработают в Петропавловске

    9 Апреля 2023, 10:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске к озеленению все же решили подойти с научной точки зрения. На портале госзакупок появилось объявление о разработке дендрологического плана города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В технической спецификации к лоту указано, что план должен состоять из двух частей.

    Первая – картографическое изображение, на которое должно быть нанесено размещение зелёных насаждений с порядковым номером, открытые участки газонов, площадок, дорожек, водоемов с учетом зоны застройки и мест общего пользования включая улицы, дороги. Дендрологический план должен включать проектируемые к посадке зеленые насаждения древесно-кустарниковой растительности с учётом генплана города.

    Вторая часть дендроплана - описание с указанием идентификационных характеристик озеленяемого объекта, количественный и видовой состав произрастающих зеленых насаждений, рельеф местности, состав почв, на которых произрастают зеленые насаждения с указанием отметок: для вырубки, под пересадку, не затронутые.

    Потенциальный подрядчик должен предварительно провести инвентаризацию зеленых насаждений с подробным описанием каждого элемента, лесопатологическое обследование, составить реестр насаждений, изучить рельеф местности, состав почв, подобрать древесные и кустарниковые породы, составить проекты планируемых насаждений с учётом генерального плана города, почвенных условий, ширины озеленяемого участка, наличия ЛЭП, высотности застройки, культурных, исторических особенностей. Необходимо предоставить заказчику три варианта озеленения с обоснованием породного состава и схемы посадки зелёного насаждения.

    На разработку дендрологического плана заказчик выделил более 124 млн тенге. Заявки принимают до 17 апреля.

    О том, что принципы озеленения Петропавловска необходимо пересмотреть и заниматься им должны специалисты, еще в прошлом году говорил директор ботанического сада Артур Рязапов. В качестве решения проблемы он предлагал и инвентаризацию, и лесопатологическое обследование, и подбор видов растений с учетом почвы, размещения и прочее.

    Озеленение Петропавловска с 2017 года неоднократно подвергалось критике со стороны горожан. Началось все с тотальной вырубки деревьев в городском парке, варварского кронирования и посадке елок, которые отказывались приживаться на загазованных улицах.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология
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