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    День знаний в Казахстане - школам не рекомендуют запускать шары и голубей в небо

    25 Августа 2022 13:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии нового учебного года Министерство просвещения РК сообщило о формате проведения торжественной линейки ко Дню знаний в школах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первый день сентября в организациях образования состоится торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Торжественная линейка и первый классный час – это памятные мероприятия, посвященные открытию нового учебного года, отражающие важность и роль образования в жизни человека.

    1 сентября 2022 года во всех общеобразовательных школах республики проводится единый классный час «Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм».

    Как сообщили в ведомстве, формат проведения торжественной линейки, состав участников определяются организациями образования самостоятельно.

    «Ежегодно в канун 1 сентября в обществе возникает вопрос «Можно ли дарить цветы учителю и не считается ли это нарушением закона?». Родителям и ученикам разрешается дарить цветы своим учителям, ведь это добрая традиция», - сообщили в Минпросвещения.

    «Не рекомендуется применять шары и голубей при проведении торжественной линейки с целью экологического воспитания детей, во избежание загрязнения окружающей среды, и бережного отношения к природе и животным», - уточнили в ведомстве.

    Не допускается привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, организации столов, украшения здания и территории школы шарами и так далее.

    «Вынос Государственного флага и исполнение Государственного гимна проводятся согласно порядку использования государственных символов Республики Казахстан. Цель торжественного мероприятия - создание позитивной атмосферы, положительного настроя в преддверии нового учебного года», - сообщили в министерстве.

    Рекомендуется приглашать на торжественную линейку почетных людей, внесших значительный вклад в развитие региона.

    «Обращаем внимание на значимость участия в мероприятиях родителей первоклассников. При проведении единого классного часа рекомендуется участие почетного гостя, имеющего значительные достижения в профессиональной деятельности, являющегося ярким воплощением ценностей трудолюбия, стремления к знаниям и патриотизма», - обратились в министерстве.

    Ранее Национальной академией образования им. И. Алтынсарина было направлено инструктивно-методическое письмо по организации учебно-воспитательного процесса в предшкольных и 1-11 классах организаций образования РК в 2022-2023 учебном году.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование
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