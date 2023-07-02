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    День Военно-воздушных сил отмечают в Казахстане

    2 Июля 2023, 18:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ –В 1998 году подписана Директива о создании Военно-воздушных Сил СВО, которая была датирована сегодняшним числом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

    Военно-воздушные силы Казахстана – это основной огневой маневренный род войск, предназначенный для прикрытия важных направлений, районов и объектов от ударов воздушного противника. Они укомплектованы современными типами летательных аппаратов, в их числе многофункциональные истребители, ударные, транспортно-боевые вертолеты и самолеты военно-транспортной авиации.

    Постоянно совершенствуется и система боевой подготовки летчиков. При этом анализируется и учитывается опыт современных вооруженных конфликтов, что позволяет на практике обучать личный состав новым методам и приемам ведения борьбы, корректировать содержание курсов и программ боевой подготовки личного состава.

    Ежедневный кропотливый труд летного и инженерного состава, специалистов тыла и связи, гражданского персонала авиационных частей направлен на повышение боевой готовности казахстанской авиации.

    Специалистов этого рода войск готовят в Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова в г. Актобе.

    Профессионализм летных экипажей Военно-воздушных сил неоднократно был доказан в ходе различных международных, межвидовых учений и на армейских играх.

    Сегодня современное поколение защитников воздушных рубежей Казахстана достойно продолжает славные традиции Военно-воздушных сил, совершенствует летное мастерство, наглядно демонстрирует постоянную готовность и умение решать сложные учебно-боевые задачи.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Дата Минобороны РК Вооруженные силы
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