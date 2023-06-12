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    День траура в Казахстане: дипмисии приспустили флаги в знак солидарности

    12 Июня 2023, 15:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре в области Абай. Ночью был приспущен главный флаг страны в Астане. В знак солидарности в столице свои флаги также приспустили посольства и консульства иностранных государств, передает МИА «Казинформ».

    С раннего утра дипмиссии выражают слова соболезнования.

    «С глубокой печалью восприняли вести о гибели 14 лесничих в результате пожаров в области Абай. Выражаем соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Казахстана», - говорится в сообщении МИДа Турции в Twitter.

    Сегодня по инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Президент Узбекистана выразил глубокие соболезнования Главе государства и народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных пожаров в области Абай. Шавкат Мирзиёев попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших.

    Посольство США и Посольство Объеденных Арабских Эмиратов также выражают казахстанцам свою поддержку.

    Слова поддержки казахстанскому народу высказали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил соболезнование Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с жертвами в результате лесных пожаров.

    Соболезнования также выражают в посольствах Казахстана за рубежом.

    Автор:

    Артем Волков

    Происшествия Абайская область Международные отношения Пожар в области Абай
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